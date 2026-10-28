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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الواحد السيد: الزمالك سيصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والأهم الفوز على المقاولون العرب

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد عبد الواحد السيد ثقته في قدرة نادي الزمالك على الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث يمثلان الأولوية بالنسبة للفريق خلال منافساته المحلية.

وقال عبد الواحد السيد، في تصريحات تلفزيونية: «إن شاء الله نادي الزمالك سيصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا يشغلني أداء الزمالك أمام المقاولون العرب بقدر ما يهمني تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط».

ويواجه الزمالك المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية.

ويطمح الزمالك إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري، وتساعده على مواصلة المنافسة على اللقب، في ظل سعي الفريق إلى استثمار نتائجه الأخيرة وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

وعلى الصعيد الإفريقي، يضع الزمالك المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا ضمن أهدافه، وسط تطلعات جماهيره إلى الذهاب بعيدًا في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية، وفقًا لما أكده عبد الواحد السيد.

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