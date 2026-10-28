تقدَّم د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ودولة السيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وإلى الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني، في ضحايا حادث القطار الذي وقع بالقرب من بلدة أوردا، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

شيخ الأزهر يعزي إسبانيا في ضحايا حادث القطار ويواسي أسرهم

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ إسبانيا والإنسانية جمعاء من كل مكروه وسوء.