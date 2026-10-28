تامر بجاتو يحصد جائزة أفضل بودكاست عن «بودكاست 23» في مهرجان The Best

حصد الكابتن والإعلامي تامر بجاتو جائزة أفضل بودكاست من نوعه عن برنامجه «بودكاست 23»، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان «The Best 2026»، الذي أُقيم تحت سفح الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة.

وتسلم بجاتو الجائزة من الإعلامي أحمد الهواري، رئيس المهرجان، في تكريم جديد لتجربته التي تجمع بين خلفيته الرياضية وحضوره في مجال الإعلام الرقمي.

تامر بجاتو.. من ملاعب كرة القدم إلى الإعلام

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لمسيرة تامر بجاتو التي بدأت من ملاعب كرة القدم، حيث لعب في مركز الهجوم، وارتدى قميص نادي المنصورة والنادي الأهلي، إلى جانب تمثيله المنتخبات الوطنية، قبل أن ينتقل إلى المجال الإعلامي، مستفيدًا من خبرته داخل الملاعب ومعرفته بتفاصيل الوسط الرياضي في تقديم محتوى حواري يستهدف جمهور الرياضة.

«بودكاست 23».. كواليس رياضية وجوانب إنسانية

ويقدم «بودكاست 23» تجربة حوارية تتناول كواليس الوسط الرياضي والجوانب الإنسانية في حياة الضيوف، من خلال مناقشة محطات مختلفة من مسيرتهم وتجاربهم الشخصية، في أسلوب يجمع بين العفوية والحديث عن تفاصيل لا تقتصر على المنافسات والنتائج.

ويعكس البرنامج توجهًا نحو تقديم محتوى رياضي رقمي يتيح للجمهور الاقتراب من الشخصيات الرياضية والتعرف إلى تجاربها بعيدًا عن الصورة المرتبطة بالمباريات والأرقام، كما حظي بتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تامر بجاتو: الجائزة حافز لتقديم المزيد

وأعرب الكابتن والإعلامي تامر بجاتو عن سعادته بحصول البرنامج على الجائزة، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة الجهد المشترك لفريق العمل والإدارة، إلى جانب دعم الجمهور ومتابعته المستمرة.

وقال بجاتو: «هذا النجاح ينتمي لكل فريق العمل والإدارة، ولكل من ساهم في خروج هذا العمل بهذا الشكل المتميز، وهو حافز لنا لتقديم المزيد، والفضل دائمًا للمتابعين».

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة في تجربة تامر بجاتو الإعلامية، التي يستند فيها إلى خبرته لاعبًا وإعلاميًا لتقديم محتوى يجمع بين كواليس الرياضة والتجارب الإنسانية، مع مواصلة العمل على تطوير تجربة «بودكاست 23» والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.