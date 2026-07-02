تامر بجاتو: المدرب المصري هو الأنسب للأهلي والزمالك

علَقَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق على اقتراب مسؤولي نادي الزمالك من التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

وقال بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: لا أعلم سبب تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير الرياضي جون إدوارد بالتعاقد مع مدير فني أجنبي خاصةً أن الفريق يعاني من إيقاف القيد ولن يتمكن من إجراء أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وبالتالي فإن استمرار معتمد جمال هو الخيار الأفضل للأبيض.

وأضاف: المدرب المحلي بشكل عام هو الأنسب للأهلي والزمالك، والدليل على ذلك النجاحات العديدة التي حققها مدربون سابقين من قبل مثل حسام البدري ومحمد يوسف وعماد النحاس مع الأهلي، ومعتمد جمال ومؤمن سليمان مع الزمالك، وغيرهم.



وتابع: الأهلي والزمالك دائماً هما المرشحين للتتويج ببطولة الدوري الممتاز، نظراً لامتلاكهما قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، ومن الصعب تتويج أي ناد آخر غير جماهيري ببطولة الدوري لغياب عامل الجمهور.