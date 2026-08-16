أسعار مستلزمات المدارس 2026 وأرخص أماكن الشراء في مصر

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، تتزايد عمليات البحث عن أسعار المستلزمات المدرسية 2026 في مصر، خاصة أسعار الشنط المدرسية والمقالم والأدوات المكتبية، إلى جانب أفضل أماكن شراء احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة، في ظل حرص الأسر على الانتهاء مبكرًا من تجهيز أبنائها للعام الدراسي وتقليل تكلفة المشتريات قدر الإمكان.

وتكتسب أسعار مستلزمات المدارس أهمية خاصة خلال هذه الفترة، مع اقتراب موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 12 سبتمبر 2026، بينما تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر 2026، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027.

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كم تبلغ أسعار الشنط المدرسية في 2026؟

تختلف أسعار الشنط المدرسية في الأسواق المصرية وفق المرحلة العمرية للطالب، ونوع الخامة، والتصميم، والحجم، والعلامة التجارية، كما تتفاوت الأسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة، وتأتي الأسعار المتداولة التي يتضمنها التقرير على النحو الآتي.

تراوحت أسعار الشنط المحلية المخصصة للأطفال في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال «KG» بين 200 و300 جنيه، بينما تبدأ أسعار الشنط المستوردة لمرحلة KG من 300 جنيه وتصل إلى نحو 400 جنيه وفقًا للخامة والعلامة التجارية.

وبالنسبة إلى طلاب المرحلة الابتدائية، تراوحت أسعار الشنط المحلية بين 300 و450 جنيهًا، بينما وصل سعر بعض الشنط المستوردة ثلاثية الأبعاد إلى نحو 600 جنيه، في حين تراوحت أسعار الشنط الترولي بين 800 و900 جنيه.

أما الشنط المخصصة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، فقد سجلت أسعارها ما بين 500 و700 جنيه، مع اختلاف السعر وفقًا للموديل والخامة والحجم.

وتشير بيانات سوقية منشورة خلال 2026 إلى وجود فروق واسعة بين أسعار المستلزمات المدرسية بحسب مكان الشراء ونوع المنتج، وهو ما يجعل المقارنة بين أكثر من منفذ قبل الشراء خطوة مهمة بالنسبة إلى الأسر الراغبة في خفض إجمالي تكلفة تجهيز الطلاب.

ما أسعار الشنط المدرسية المستوردة؟

وتشهد الشنط المدرسية المستوردة تفاوتًا أكبر في الأسعار، خصوصًا مع اختلاف العلامات التجارية والخامات والتصميمات، حيث تراوحت أسعار شنط ماركة Momolly المخصصة للحضانة ورياض الأطفال بين 570 و1800 جنيه.

كما سجلت شنط ماركة BZ أسعارًا تبدأ من 1700 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، بحسب التصميم والحجم، وهو ما يعكس اتساع نطاق أسعار الحقائب المدرسية المتاحة أمام أولياء الأمور بين المنتجات الاقتصادية والفئات الأعلى سعرًا.

أسعار المقالم المدرسية 2026

ولا تقتصر تجهيزات العودة إلى المدارس على الحقائب فقط، إذ تمثل المقالم والأدوات المكتبية جزءًا أساسيًا من قائمة المشتريات، وتختلف أسعار المقالم بحسب الخامة والحجم والتصميم.

وتراوحت أسعار المقالم القماشية المحلية بين 20 و100 جنيه، بينما سجلت المقالم المصنوعة من «البلاستيك أو المعدن» أسعارًا تتراوح بين 150 و300 جنيه، وفقًا للخامة والتصميم.

وتظهر بيانات سوقية أخرى منشورة خلال 2026 نطاقات سعرية لبعض المقالم البلاستيكية والقماشية في الفجالة، إذ تراوحت المقلمة البلاستيكية بين 5 و20 جنيهًا، والمقلمة القماشية بين 25 و50 جنيهًا، ما يؤكد أن السعر النهائي يختلف بصورة كبيرة حسب الخامة والحجم والمواصفات ومكان البيع.

هل توفر معارض «أهلًا مدارس» مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة؟

تستعد الأسواق لموسم معارض «أهلًا مدارس» 2026، التي تستهدف توفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار تنافسية، مع إقامة معارض موسمية في عدد من المحافظات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، قررت الغرفة التجارية بالإسماعيلية إقامة معرض «أهلًا مدارس 2026» بنادي المنتزه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 ولمدة شهر كامل، على أن يوفر المعرض الأدوات والحقائب والملابس والأحذية والكراسات والمستلزمات التعليمية، إلى جانب عدد من السلع الأساسية، مع عروض وخصومات تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.

وشهدت القاهرة كذلك خلال يوليو 2026 افتتاح معرض «أهلًا مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر، مع الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 30% على عدد من المنتجات، في إطار الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.

وبحسب المعلومات الواردة في النص، تتضمن معارض «أهلًا مدارس» مجموعة متنوعة من احتياجات الطلاب، بينها «الحقائب المدرسية، والكشاكيل، والأدوات المكتبية، والأقلام والألوان، والملابس والمستلزمات المدرسية»، إلى جانب عروض وخصومات على عدد من المنتجات.



ما أفضل أماكن شراء المستلزمات المدرسية في القاهرة؟

تظل منطقة الفجالة من أبرز المناطق المعروفة بتجارة الأدوات والمستلزمات المدرسية في القاهرة، وتتميز بتعدد المحلات وتنوع المنتجات، مع وجود خيارات للشراء بأسعار الجملة، وهو ما يجعلها مناسبة بصورة خاصة للأسر التي لديها أكثر من طالب وتبحث عن شراء كميات متعددة.

ويأتي شارع الموسكي ضمن المناطق التي يقصدها المواطنون لشراء الشنط والأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، مع تنوع الأسعار بين المحلات واختلاف المنتجات المتاحة، فضلًا عن وجود عروض خلال موسم العودة إلى المدارس.

كما توفر مكتبات مناطق وسط البلد، ومنها شارع شريف وعدلي وباب اللوق، تشكيلة متنوعة من الأدوات المدرسية، بما يسمح للمشترين بالمفاضلة بين مستويات مختلفة من الجودة والأسعار والعروض الموسمية.

وتظل مقارنة الأسعار بين أكثر من مكان قبل الشراء من الوسائل العملية لتقليل التكلفة، خصوصًا أن بعض المنتجات قد تكون متشابهة في الاستخدام لكنها تختلف في السعر بسبب العلامة التجارية أو الخامة أو مكان البيع.

متى تبدأ الدراسة في العام الدراسي 2026-2027؟

وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، تبدأ الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة يوم السبت 12 سبتمبر 2026، بينما تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر 2026، ويستمر العام الدراسي حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 183 يومًا دراسيًا وعلى مدار 39 أسبوعًا.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 9 يناير حتى 14 يناير 2027، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية من 16 يناير حتى 21 يناير 2027.

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 23 يناير 2027 وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2027، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027.

أما امتحانات صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني، فتُعقد من 22 مايو حتى 27 مايو 2027، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو حتى 3 يونيو 2027.

وتبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية من 29 مايو حتى 10 يونيو 2027، بينما تعقد امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من 12 يونيو حتى 22 يونيو 2027، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 26 يونيو 2027 وتستمر حتى 21 يوليو 2027.

كيف يستعد أولياء الأمور للعودة إلى المدارس؟

ومع اقتراب موعد الدراسة، تتجه الأسر إلى تقسيم قائمة المشتريات وفق الأولويات، بحيث تبدأ بالاحتياجات الأساسية للطالب، مثل الحقيبة والمقلمة والكشاكيل والأقلام والألوان والأدوات المطلوبة، ثم شراء المستلزمات الإضافية وفق الميزانية المتاحة.

ويساعد تحديد احتياجات كل طالب قبل الذهاب إلى الأسواق على تجنب شراء منتجات غير ضرورية، كما تتيح مقارنة الأسعار بين الفجالة والموسكي والمكتبات والمعارض الموسمية فرصة لاختيار المنتج الأنسب من حيث السعر والجودة.

وتأتي هذه الاستعدادات في وقت أصبحت فيه أسعار المستلزمات المدرسية من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من الأسر المصرية، بالتزامن مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس وبدء موسم شراء احتياجات الطلاب للعام الدراسي 2026-2027.