بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له برفقة زوجته عبر حسابه الرسمى على إنستجرام خلال عيد ميلاد ابنته كنزى.

وتتميز زوجة محمد رمضان بالهدوء والعفوية، فهى لا تلجأ لخطف الأنظار إلا برفقته وظهورها دائما بجانبه.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

وتتألق زوجة محمد رمضان، بستايل أنيق مميز ومختلف، فهى تميل إلى الملابس الكاجوال الجريئة وقليلا ما ترتدي فساتين، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج الذي يتماشى مع بشرتها ناصعة البياض، ولا تغير لون شعرها الأشقر.