الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

يعد كلٌّ من الموز والعنب غنيّين بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، يحتوي الموز على نسبة أعلى من البوتاسيوم وفيتامين ج والسعرات الحرارية مقارنةً بالعنب، ولكن لكلٍّ منهما مزيج مختلف من مضادات الأكسدة.

كيف تقارن الموز والعنب من حيث مضادات الأكسدة؟

مضادات الأكسدة هي مواد موجودة بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك الموز والعنب ، تعمل مضادات الأكسدة على تحييد جزيئات الجذور الحرة الضارة التي قد تُلحق الضرر بالخلايا وتساهم في الالتهابات والسرطان والأمراض المزمنة، تتمتع العديد من الفيتامينات وبعض المعادن بخصائص مضادة للأكسدة

تشمل مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الموز والعنب ما يلي:

العنب : ريسفيراترول ، كيرسيتين ، كامفيرول، كاتشين، إبيكاتشين، وأنثوسيانين .

الموز : البوليفينولات ، الفلافونويدات ، حمض البالمتيك، حمض اللينوليك، حمض الأوليك، كامبيستيرول ، ستيغماستيرول .

تختلف أنواع العنب في تركيباتها من مضادات الأكسدة.

كما تختلف أنواع الموز باختلاف مراحل نضجها في تركيباتها من مضادات الأكسدة.

يُنصح بالحصول على مضادات الأكسدة من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الكاملة، ورغم إمكانية مقارنة الموز والعنب من حيث احتوائهما على مضادات أكسدة محددة، إلا أن الأهم هو تنويع النظام الغذائي والحصول على مضادات الأكسدة من الأطعمة الكاملة

كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز والعنب؟

يُزوّد كلٌّ من العنب والموز الجسم بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم له وظائف عديدة، يحتوي كوب الموز على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في كوب العنب تقريبًا.

وظائف البوتاسيوم في جسمك ما يلي

يحافظ على استقرار الخلايا العصبية

يدعم تكوين العظام وقوتها

يُسهّل وظائف القلب

يُمكّن حركة العضلات

ينظم ضغط الدم

المصدر verywellhealth