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بقوة 3.9 ريختر.. زلزال يضرب مدينة عراقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 3.9 ريختر.. زلزال يضرب مدينة عراقية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

سجل قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجات على مقياس ريختر وذلك بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

وأشار المركز في تقرير؛ إلى أن الزلزال وقع فجر اليوم الجمعة (14 أغسطس 2026)، قرابة الساعة 1:30.

فيما شعر مئات المواطنين بهزة أرضية قوية، صاحبها صوت مروّع حيث اهتزت المنازل بشدة، بالتزامن مع سماع صوت عالٍ.
 

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن عمق الزلزال بلغ 10.6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبعد نحو ثلاث ساعات، قرابة الساعة 4:00، أفاد مواطنون في جمجمال بأنهم شعروا بهزة أرضية أخرى.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة بشأن الهزة الأخيرة.

زلزال العراق السليمانية المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل

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