قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن في مصر
أول تعليق من ماريسكا بشأن إمكانية رحيل رودري
عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب
الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس
الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان
أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرصاص منازل في ريف درعا الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
مصر وباكستان تبحثان خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلى وبرشلونة الودية فى كأس خوان جامبر

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض واحدة من أبرز تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، عندما يلتقي مع برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بطل مصر وإفريقيا بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر الإسباني، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل العودة إلى القاهرة واستكمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد بدأ مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة بادالونا، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، على أن يخوض مباراة ودية أخرى أمام يوروبا اليوم الجمعة، قبل أن يختتم سلسلة تجاربه بمواجهة برشلونة.

وتكتسب مباراة برشلونة أهمية خاصة بالنسبة للأهلي، باعتبارها اختبارًا قويًا أمام منافس من العيار الثقيل، كما تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع مواجهة ذات مستوى فني مرتفع.

من جانبها، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة حصولها على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمباراة الأهلي وبرشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون المواجهة متاحة للجماهير عبر قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي والجماهير العربية لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

وتأتي إذاعة المباراة عبر أون سبورت ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة لتوفير أبرز الأحداث والمباريات الرياضية للجمهور المصري والعربي، سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية التابعة لها.

وتسعى الشركة إلى تقديم محتوى رياضي متنوع للجماهير، من خلال قنوات أون سبورت وأون سبورت ماكس وأون سبورت بلس، إلى جانب منصة كورة بلس وتطبيق أون سبورت ومحطة أون سبورت إف إم.

ويأمل الأهلي في الخروج بأكبر استفادة فنية ممكنة من مواجهة برشلونة، خاصة أن المباراة تمثل المحطة الأخيرة في معسكر إسبانيا، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من التحضيرات للموسم الجديد.

برشلونة الإسباني كأس خوان جامبر إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

وسيارات

الجمارك تحصّل 49.6 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات في مزاد علني

صورة الملف

أخبار التوك شو| الأرصاد تزف أخباراً سارة للمواطنين.. الإنسولين المصري أرخص بـ50%.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

ترامب وماسك

بـ 100 مليون دولار.. ترامب وماسك يبدآن صفحة جديدة بعد عام من انهيار تحالفهما

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد