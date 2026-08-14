موعد مباراة الأهلى وبرشلونة الودية فى كأس خوان جامبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض واحدة من أبرز تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، عندما يلتقي مع برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بطل مصر وإفريقيا بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر الإسباني، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل العودة إلى القاهرة واستكمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد بدأ مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة بادالونا، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، على أن يخوض مباراة ودية أخرى أمام يوروبا اليوم الجمعة، قبل أن يختتم سلسلة تجاربه بمواجهة برشلونة.

وتكتسب مباراة برشلونة أهمية خاصة بالنسبة للأهلي، باعتبارها اختبارًا قويًا أمام منافس من العيار الثقيل، كما تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع مواجهة ذات مستوى فني مرتفع.

من جانبها، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة حصولها على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمباراة الأهلي وبرشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون المواجهة متاحة للجماهير عبر قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي والجماهير العربية لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

وتأتي إذاعة المباراة عبر أون سبورت ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة لتوفير أبرز الأحداث والمباريات الرياضية للجمهور المصري والعربي، سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية التابعة لها.

وتسعى الشركة إلى تقديم محتوى رياضي متنوع للجماهير، من خلال قنوات أون سبورت وأون سبورت ماكس وأون سبورت بلس، إلى جانب منصة كورة بلس وتطبيق أون سبورت ومحطة أون سبورت إف إم.

ويأمل الأهلي في الخروج بأكبر استفادة فنية ممكنة من مواجهة برشلونة، خاصة أن المباراة تمثل المحطة الأخيرة في معسكر إسبانيا، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من التحضيرات للموسم الجديد.