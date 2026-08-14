هيثم حسن من تدريبات سيلتيك الاسكتلندي.. صور

ظهر الدولي المصري هيثم حسن في تدريبات فريقه الجديد سيلتيك الأسكتلندي للمرة الأولى، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني.

وانتقل هيثم حسن إلى صفوف سيلتك الإسكتلندي قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، ليبدأ تجربة احترافية جديدة يأمل من خلالها مواصلة التطور وإثبات نفسه على الساحة الأوروبية.

وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى النادي الإسكتلندي، قائلًا: «ممتن لوجودي في نادي سيلتك وسعيد جدًا، فهذا نادٍ عريق. عندما كنت صغيرًا، كان يشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا ويضم لاعبين كبارًا، لذلك أتطلع بشدة إلى اللعب مع الفريق».

ويملك هيثم حسن خبرة دولية مميزة، بعدما سبق له تمثيل فرنسا على مستوى منتخبات الشباب، قبل أن يختار تمثيل منتخب مصر على المستوى الأول، ليشارك مع الفراعنة في كأس العالم 2026.