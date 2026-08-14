موعد مباراة الأهلي ويوروبا الإسباني الودية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة لمواجهة يوروبا الإسباني اليوم الجمعة خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا على ملعب «CEF BOSC DE TOSCA»

وتنطلق مباراة الأهلي و يوروبا الإسباني اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعه إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة

و يسعى الجهاز الفني بقيادة عموته إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره بادالونا الإسباني بثلاثية نظيفه في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في إسبانيا.

واحرز علي محمود الهدف الأول لصالح الأهلي ثم اضاف أقطاي عبدالله الهدف الثاني ثم اضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث .