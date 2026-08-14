بدء أعمال رصف وتطوير شارعي كفر طهرمس ومجمع المدارس ببولاق الدكرور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حي بولاق الدكرور في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية.

وشملت المتابعة بدء أعمال رصف وتطوير شارع كفر طهرمس، حيث يجري حاليًا إزالة طبقة الطريق المتهالكة تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير وإعادة الرصف ورفع كفاءة الطريق بما يسهم في تحسين مستوى الحركة بالشارع والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع الدكتور أحمد الأنصاري أعمال رفع كفاءة شارع مجمع المدارس ببولاق الدكرور ومحيطه، والتي تتضمن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتحسين المظهر العام للشارع، بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويرتقي بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير والرصف بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، مع ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة المثلى من أعمال التطوير ويحسن مستوى الحركة والخدمات المقدمة للمواطنين.