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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تواصل رفع كفاءة الطرق والارتقاء بالمظهر الحضاري

ترميم الطرق
ترميم الطرق
أحمد زهران

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وإعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق، إلى جانب أعمال التطوير والتجميل بالمحاور والشوارع الرئيسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود حي الطالبية في تنفيذ أعمال ترميم لمواقع حفر المرافق وإعادة الشيء إلى أصله، إلى جانب صيانة وتغذية عدد من المطبات الصناعية بشوارع ترسا والعروبة وعثمان محرم والثلاثيني الجديد، لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما يواصل حي العجوزة أعمال تركيب الأسوار المفقودة وصيانة الأسوار المتهالكة، واستكمال أعمال الدهانات أسفل كوبري 15 مايو بشارع النيل، في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفي حي المنيرة الغربية، يجري استكمال أعمال التطوير بميدان الشجرة، إلى جانب تنفيذ أعمال شد البلدورات بالرصيف بشارع المطار استعدادًا للبدء في أعمال رصفه بما يسهم في تحسين مستوى الطريق ورفع كفاءة المنطقة.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية وسرعة رصد أي تلفيات أو هبوطات والتعامل الفوري معها، مع إحكام التنسيق مع الجهات المنفذة لأعمال المرافق، إلى جانب استمرار أعمال التطوير والتجميل للحفاظ على المظهر الحضاري.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ترميم الطرق

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