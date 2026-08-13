أمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمرا ملكيا يوم الخميس بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين.

وأصدر الملك سلمان، اليوم ثلاثة أوامر ملكية، فيما يلي نصوصها، كان على رأسها إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين.

وجاء الأمر الملكي الثاني بإعفاء الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدلا منه.

وأصدر عاهل السعودية أمرا ملكيا بإعفاء الأستاذ محمد بن عبدالله بن ابراهيم القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية من منصبه، وتعيين الأستاذ بذات المنصب بمرتبة وزير.