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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفعيل دور الرباعي الإقليمي.. وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان عمق العلاقات الاستراتيجية

وزيرا خارجية مصر والسعودية
وزيرا خارجية مصر والسعودية
خاطر عبادة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وجاء الاتصال في إطار التشاور والتنسيق الدائم بين القاهرة والرياض بشأن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية.

تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية

أشاد الوزيران بمتانة وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة.

وأكدا حرص البلدين المشترك على مواصلة الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

دفع أطر التعاون المؤسسي والاقتصادي

بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المؤسسي، ومنها الإعداد لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وولي العهد.

كما تناولا التحضير للدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، إلى جانب تكثيف الزيارات المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وشدد الوزيران على ضرورة عدم الالتفات إلى ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

بحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

استعرض الوزيران التطورات المتسارعة في المنطقة، وأكدا على الجهود المكثفة التي يبذلها الشركاء الإقليميون، وفي مقدمتهم مصر والسعودية، لخفض التصعيد واحتواء التوترات والعودة إلى المسار الدبلوماسي، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

التأكيد على الأمن الإقليمي وحرية الملاحة

 

أكد الوزيران أهمية معالجة الشواغل الأمنية الراهنة، واحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها، وتجنب اتساع رقعة الصراع.كما شددا على ضرورة ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

تفعيل دور الرباعية الإقليمية

 

وناقش الوزيران سبل تفعيل عمل الرباعية الإقليمية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، بهدف دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون المشترك بين دولها.

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