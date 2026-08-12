سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفلت الفنانة سحر رامي بكتب كتاب نجلها المخرج يوسف الإمام على دينا سمير، في أجواء عائلية هادئة، بحضور أفراد الأسرة والمقربين.

ويعمل يوسف الإمام في مجال الإخراج وهو نجل الفنان الراحل حسين الإمام والفنانة سحر رامي وخاض عددًا من التجارب الفنية والإخراجية خلال مشواره ، بينما لا تعمل دينا سمير فى المجال الفني.

أعمال سحر رامي

وكانت شاركت الفنانة سحر رامي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسلي توابع واتنين غيرنا.

أبطال مسلسل “توابع”

يشارك في بطولة مسلسل “توابع” عدد من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وهاني عادل، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

و مسلسل “اتنين غيرنا” من بطولة سحر رامي ، دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.