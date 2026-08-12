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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثر 5 سيارات موفرة في البنزين "زيرو" موديل 2026

سيارات موفرة في البنزين
سيارات موفرة في البنزين
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ أكثر 5 سيارات موفرة في البنزين "زيرو" موديل 2026‏.

1- سوزوكي ألتو

يبلغ متوسط استهلاك سوزوكي ألتو الجديدة نحو 3.0 إلى 3.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات اقتصادية في استهلاك الوقود بالسوق المصري.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فيبلغ بسعر 535 ألف جنيه.

2- سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، يولد قوة 81 حصانًا وعزم دوران يبلغ 111 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة نحو 3.8 لتر لكل 100 كيلومتر، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كم/س.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالاتي: 

- الفئة الأولي بسعر ‏875 ألف جنيه ‏

- الفئة الثانية بسعر ‏905 آلاف جنيه ‏

3- نيسان ماجنيت

يتراوح متوسط استهلاك نيسان ماجنيت للوقود بين 5.4 و5.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بحسب الفئة وتجهيزات السيارة.

وتعتمد نيسان ماجنيت المجمعة محليًا على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 99 حصانًا وعزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالاتي: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏‏788 ‏ألف جنيه ‏                      

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 848 ‏آلاف جنيه ‏

- الفئة الثالثة بسعر 868 ألف جنيه ‏

- الفئة الرابعة بسعر ‏888 ألف جنيه ‏

4- رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك تيربو سعة 1.0 لتر، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة نحو 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالاتي: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏‏‏755 ألف جنيه ‏                           

‏- الفئة الثانية بسعر ‏815 ألف جنيه ‏

5- بروتون ساجا

يبلغ متوسط استهلاك السيارة بروتون ساجا نحو 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.‏

تعتمد على محرك سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فيبلغ بسعر ‏680 ‏ألف جنيه.‏

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية سوزوكي ألتو سوزوكي سويفت نيسان ماجنيت رينو تاليانت بروتون ساجا

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