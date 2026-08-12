الاحتلال الإسرائيلي يهدم 27 منشأة تجارية وصناعية وزراعية.. ويعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، 27 منشأة تجارية وصناعية وزراعية في منطقة عابا شرق جنين، بعد اقتحامها بعدة آليات عسكرية وجرافات، وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، كما اعتقلت 6 فلسطينيين من جنين ورام الله.

وقال رئيس مجلس قروي عابا برهان عزموطي - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بهدم المنشآت، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن الأراضي المقامة عليها مملوكة لأصحابها بموجب سندات تسجيل "طابو"، موضحا أن المنشآت التي جرى هدمها كانت تضم أنشطة تجارية وصناعية وزراعية، وأن عمليات الهدم ألحقت أضرارا مباشرة بالحركة الاقتصادية في المنطقة، وستنعكس على مصادر رزق نحو 150 عائلة على الأقل تعتاش من العمل في هذه المنشآت.

وأضاف عزموطي أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة منذ ساعات الصباح برفقة آليات عسكرية وجرافات، وشرعت بتنفيذ عمليات الهدم، ما أدى إلى تعطيل الحركة وإلحاق خسائر اقتصادية بالمواطنين وأصحاب المنشآت.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، قبل نحو 10 أيام، قرابة 40 منشأة في المنطقة بالهدم، ما أثار مخاوف من تنفيذ عمليات هدم إضافية خلال الفترة المقبلة، وتأتي عمليات الهدم في ظل تصعيد الاحتلال إجراءاته بحق المنشآت والأراضي في محافظة جنين، ولا سيما في المناطق المصنفة "ج"، التي تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على البناء فيها.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر يوليو الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، كان من بينها 80 منزلا مأهولا، و8 منازل غير مأهولة، و 63 منشأة زراعية، و 11 مصادر رزق، تركزت في محافظات قلقيلية بـ 34 منشأة والخليل بـ 26 منشأة، و22 في رام الله والبيرة و16 في بيت لحم وغيرها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى محافظة جنين.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون واعتقلت الشاب نور قاهر فريحات، كما اقتحمت بلدة السيلة الحارثية واعتقلت الشاب محمد نادر سعيد زيود، بالإضافة غلى اعتقال الأسير المحرر فادي صلاح أبو علي في بلدة سيلة الظهر، وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة، وشرعت في تفتيش عدد من المنازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع الشبان، وطالت الاقتحامات أيضا قرية عربونة، وحي خروبة في مدينة جنين، وبلدتي دير غزالة وكفر راعي، دون أن يبلغ عن عن اعتقالات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم صحفي من بلدة بيتونيا، ومدينة البيرة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله واعتقلت الصحفي محمد عوض بعد مداهمة منزله وتفتيشه، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ضياء الزبيدي، وتوفيق رفيق جبر بعد مداهمة منزليهما في مدينة البيرة وتفتيشهما.

وفي السياق، أعلنت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال، رفقة طواقم من بلدية الاحتلال، عدد من منازل المواطنين في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.