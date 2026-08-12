مدير المتحف الجيولوجي المصري: حلمي أن يتابعني على صفحتي أكثر من مليون مهتم

كشف مدير صفحة المتحف الجيولوجي المصري، عن كواليس إدارة الصفحة وطموحه للوصول بها إلى أكثر من مليون متابع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التعريف بالمتحف وتاريخه ومكانته.

وكتب مدير الصفحة عبر حساب «المتحف الجيولوجي المصري» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا أدمن الصفحة ومدير المتحف الجيولوجي المصري حلمي يكون على صفحة المتحف أكثر من مليون متابع والناس كلها تعرف المتحف وتعرف قد إيه هو متحف عظيم وفريد من نوعه وله تاريخ كبير ولازم يبقى في المكانة اللي يستحقها».

وأضاف: «الصفحة ليست رسمية فيه مساحة من الحرية في محتوى بوستاتنا اللي بنجتهد فيها بقدر الإمكان أنها توصل لأكبر عدد من الناس وإن كان فيه أي بوست مش على المستوى بنعتذر».

وتأتي تصريحات مدير الصفحة في إطار محاولات زيادة التفاعل مع المحتوى الخاص بالمتحف والتعريف بتاريخه ومقتنياته، إلى جانب تقديم محتوى يستهدف الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صفحة المتحف الجيولوجي المصري قد حظيت بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مع اعتمادها على تقديم محتوى تعريفي وتاريخي عن المتحف ومقتنياته بطريقة مختلفة لجذب الجمهور.