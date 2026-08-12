طفرة حضارية جديدة بمناطق حي الزهور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن عمرو بن العاص

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ميدانيًا أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمرو بن العاص بحي الزهور، والتي تضم 160 عمارة سكنية، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات أعمال التطوير على أرض الواقع

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي، رئيس وحدة التنمية الحضرية بالديوان العام، حيث تابع المحافظ أعمال تطوير المرحلة الأولى من المشروع، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 75%

محافظ بورسعيد: إنجاز 75% من أعمال تطوير المرحلة الأولى بمساكن عمرو بن العاص

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ونوازل الصرف وغرف التفتيش، إلى جانب دهان ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية، وإنشاء مسطح أخضر على أعلى مستوى وممرات للمشاة بالإنترلوك، بما يحقق نقلة حضارية وجمالية متكاملة للمنطقة.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال وتكثيف معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن تطوير منطقة عمرو بن العاص يأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين

وتشهد مناطق حي الزهور طفرة تنموية وحضارية متواصلة، في إطار الجهود المكثفة لمحافظ بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر العام، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة لأهالي المنطقة