ل أخبار السيارات | أسعار هيونداي إلنترا اتش دى المستعملة في مصر ..تفاصيل سيارات جمرك بورسعيد المطروحة للبيع ‏بالمزاد

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات (ملاكي - سكوتر) من مصادر ومتروك ومهمل جمارك بورسعيد، وذلك يوم الخميس 13 أغسطس .‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

حققت شركات السيارات الآسيوية مكاسب ملحوظة في السوق الأمريكية، مدفوعة بارتفاع الإقبال على السيارات الهجينة مع استمرار أسعار البنزين عند مستويات مرتفعة، لتتصدر علامات مثل تويوتا وهيونداي وهوندا هذا الاتجاه المتنامي.

تستعد شيري في مصر، للكشف عن TIGGO 7 Pro الجديدة المجمعة محليًا، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تطوير محفظة طرازات العلامة وتقديم خيارات جديدة تلائم تطلعات العملاء في واحدة من أكثر فئات سوق السيارات نموًا.