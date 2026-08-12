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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يستبعد محمود صلاح من معسكر الفريق بسبب أزمة الأهلي | تفاصيل

محمود صلاح
محمود صلاح
القسم الرياضي

كشفت مصادر داخل نادي غزل المحلة، عن قرار أحمد خطاب، المدير الفني للفريق، استبعاد محمود صلاح من معسكر الفريق المقام حاليًا، على خلفية موقف اللاعب من المباراة الودية أمام سبورتنج.

وأوضحت المصادر أن محمود صلاح رفض المشاركة في المباراة الودية رغم وجود اسمه ضمن التشكيل، قبل أن يرسل رسالة إلى مدير الكرة بالنادي، أكد خلالها مروره بحالة نفسية سيئة بسبب حالة القلق التي يعيشها بشأن تعثر مفاوضات انتقاله إلى الأهلي.

وبحسب المصادر، عقد أحمد خطاب جلسة مع اللاعب عقب الواقعة، وأبلغه بتحويله إلى الشئون القانونية بالنادي، إلى جانب استبعاده من معسكر الفريق، مشددًا على أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع غزل المحلة، وعليه الالتزام بتعاقده حتى نهايته.

وأضافت المصادر أن محمود صلاح غادر معسكر الفريق بالفعل عقب قرار الجهاز الفني، متوجهًا إلى مسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة بشأن مستقبله مع النادي.

وتأتي الأزمة في الوقت الذي تشهد فيه الفترة الحالية مفاوضات بشأن إمكانية انتقال محمود صلاح إلى صفوف الأهلي، وسط رغبة اللاعب في حسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

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