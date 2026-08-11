باحث : التنظيمات المتطرفة تطور أدواتها وتستغل التكنولوجيا في التجنيد

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن التنظيمات المتطرفة باتت تعتمد بشكل متزايد على الفضاء الإلكتروني لنشر أفكارها والتواصل مع عناصرها واستقطاب أعضاء جدد.

وقال منير أديب، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذه التنظيمات انتقلت من الوسائل التقليدية للتأثير والتواصل إلى استخدام الإنترنت والتطبيقات المشفرة، وصولًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطتها، مستفيدة من التطور التكنولوجي المتسارع.

مواجهة هذا النشاط تتطلب متابعة مستمرة للتطورات التقنية

وأشار أديب إلى وجود لجان إلكترونية تعمل بشكل منظم وتضم متخصصين في مهام مختلفة، بهدف إدارة المحتوى وتحقيق أهداف التنظيمات عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن مواجهة هذا النشاط تتطلب متابعة مستمرة للتطورات التقنية.



