باحث : الإخوان يطورون أدوات التأثير والاستقطاب بالفضاء الرقمي

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون التيارات الإسلامية، أن جماعة الإخوان لا تزال تحتفظ بهيكل تنظيمي دولي، رغم الضغوط التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى استمرار وجودها بأشكال مختلفة في عدد من الدول.

وقال عمر فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن الجماعة طورت أساليب عملها بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي والمجتمعي، مؤكدا أن أدوات الاستقطاب والتجنيد لم تعد تعتمد على الأساليب التقليدية فقط.

تابع أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أبرز أدوات التأثير لدى التيارات السياسية والتنظيمية، مؤكدا أن الفضاء الإلكتروني يتيح نشر الأفكار والتأثير في الرأي العام والوصول إلى شرائح واسعة من المستخدمين.

تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال

وأشار إلى أن «الجهاد الإلكتروني» يمثل أحد أنماط النشاط الجديدة لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال فرض على حركات الإسلام السياسي إعادة صياغة أدواتها وآليات تحركها.