الأهلي يتراجع عن ضم بديل أجنبي لـ بن رمضان

كشفت مصدر داخل بالنادي الأهلي عن القرار النهائي بشأن ضم بديل أجنبي لـ محمد علي بن رمضان.

وقال المصدر في تصريحات صحفية “قررنا التراجع عن ضم لاعب اجنبي بديل لبن رمضان . وقررنا قيد أشرف داري في مقعد اللاعب الأجنبي الخامس”.

وتابع “لدينا بدائل أكثر من جيدة لبن رمضان مثل علي محمود وافشة وعمر الساعي كما أن أحمد رضا سبعوض غياب ديانج مع كوكا بخلاف وجود مروان عطية وإمام عاشور”

تبحث إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن خوض مباراة ودية إضافية خلال فترة المعسكر المقام في إسبانيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، والتي تقام على ملعب «كامب نو».

وتأتي رغبة الجهاز الفني في خوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة وجود الفريق في إسبانيا، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض المواجهة القوية أمام الفريق الإسباني.

وتعمل إدارة الكرة على التنسيق خلال الفترة الحالية للاتفاق على طرف المباراة الودية الإضافية وموعدها، بما يتناسب مع البرنامج الموضوع للفريق خلال المعسكر، مع مراعاة عدم التأثير على الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام برشلونة.