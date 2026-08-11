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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يساند أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي عمال بالإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم الدعم للمصابين ومساندة أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حيث يساند المركز العام للهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع فروع الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد، أسر الضحايا في استكمال إجراءات الدفن، ويستعد لمساندتهم ومرافقتهم خلال مراسم الجنازات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، بتقديم الدعم النفسي والمساندة لأسر ضحايا ومصابي الحادث، والوقوف إلى جانبهم خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وشملت الخدمات المقدمة حتى الآن تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين بالمستشفيات، توزيع مياه الشرب، وحقائب العناية الشخصية، فضلًا عن مساندة الأسر في استكمال إجراءات الدفن، والاستعداد لمرافقتهم خلال الجنازات، وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري متابعة الموقف ميدانيًا من خلال فرقه بالمحافظات، وتقييم احتياجات الأسر المتضررة، بما يضمن استمرار تقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري تقديم الدعم للمصابين تقديم الدعم للمصابين ومساندة أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي العمال الإسماعيلية الأحمر المصري

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