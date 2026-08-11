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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عبد الرحمن : مسرحية خيال مريض مفيهاش أي تنمر على المرض النفسي

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
هاني حسين

حل الفنان هشام ماجد ونجوم مسرحية " خيال مريض " ضيوفا على  الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

ومن جانبه قال الفنان محمد عبد الرحمن، :"  موضوع مسريحة خيال مريض يتناول أمور الناس عايشاها وحساها ".

وأضاف محمد عبد الرحمن :" لا يوجد أي نوع من أنواع التنمر على المرض النفسي في المسرحية ".

وتابع محمد عبد الرحمن :" إحنا بنركز على مواقف حقيقية مع المرض النفسي والمرض النفسي قابل للعلاج والتعافي منه ".


واكمل محمد عبد الرحمن :" لما هشام ماجد كلمني على المسرحية كنت طاير من الفرحة ".

هشام ماجد خيال مريض اخبار التوك شو مصر المسرح

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