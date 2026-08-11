محمد عبد الرحمن : مسرحية خيال مريض مفيهاش أي تنمر على المرض النفسي

حل الفنان هشام ماجد ونجوم مسرحية " خيال مريض " ضيوفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

ومن جانبه قال الفنان محمد عبد الرحمن، :" موضوع مسريحة خيال مريض يتناول أمور الناس عايشاها وحساها ".

وأضاف محمد عبد الرحمن :" لا يوجد أي نوع من أنواع التنمر على المرض النفسي في المسرحية ".

وتابع محمد عبد الرحمن :" إحنا بنركز على مواقف حقيقية مع المرض النفسي والمرض النفسي قابل للعلاج والتعافي منه ".



واكمل محمد عبد الرحمن :" لما هشام ماجد كلمني على المسرحية كنت طاير من الفرحة ".