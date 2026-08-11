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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام ماجد : لما سمعت قصة مسرحية خيال مريض وافقت

هشام ماجد
هشام ماجد
هاني حسين

حل الفنان هشام ماجد ونجوم مسرحية " خيال مريض " ضيوفا على  الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

وقال هشام ماجد :"  كان نفسي اعمل مسرح ومصر لها تاريخ كبير في المسرح ونحتاج على إحياء الأعمال المسرحية ".

وتابع هشام ماجد :" أنا عملت أكتر من مسرحية في موسم الرياض في السعودية وكان نفسي اخوض التجربة في مصر ".

وأكمل هشام ماجد :" أول لما سمعت قصة وسيناريو المسرحية وافقت عليها وكل حاجة فيها مختلفة عن الفورمات المعروف ".

وأكمل هشام ماجد :" المسرحية بها تفاعل مع الجمهور بشكل درامي كبير وفيها أغاني واستعراض وكوميديا ورسائل قوية ". 

هشام ماجد خيال مريض اخبار التوك شو مسرح رامي رضوان

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