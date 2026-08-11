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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يضع مقترحات إنهاء الحرب على طاولة واشنطن .. ويدعو للضغط ضد موسكو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف أحالت مقترحاتها بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا إلى فريق التفاوض الأمريكي، في خطوة تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد للصراع.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن الجانب الأوكراني قدم مقترحاته إلى المسؤولين الأمريكيين، موضحًا أن بلاده ترى في واشنطن طرفًا قادرًا على المساعدة في دفع المسار نحو إنهاء الحرب.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة تستطيع تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط على روسيا لتغيير توجهاتها العسكرية والسياسية بما يساهم في تهيئة الظروف لإنهاء الحرب بدلًا من استمرارها.

وقال زيلينسكي: «لقد قدمنا مقترحاتنا إلى الجانب الأمريكي»، مشيرًا إلى أن كييف تعول على الدور الأمريكي في تعزيز دفاعاتها وممارسة الضغط على موسكو.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما تواصل الأطراف المعنية بحث السبل الكفيلة بوقف القتال والوصول إلى تسوية سياسية.

ويركز الموقف الأوكراني، وفق تصريحات الرئيس، على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للبلاد، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي، والثاني يتمثل في دفع روسيا إلى تعديل حساباتها بما يفتح الطريق أمام إنهاء الحرب.

ويشير حديث زيلينسكي عن إحالة مقترحات رسمية إلى فريق التفاوض الأمريكي إلى استمرار التواصل بين كييف وواشنطن بشأن ملامح أي تسوية محتملة، في وقت لا تزال فيه مواقف الأطراف بشأن شروط إنهاء الحرب وتفاصيل الاتفاق النهائي محل نقاش.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الهدف من هذه التحركات هو الوصول إلى مسار يقود إلى إنهاء الحرب، بدلًا من اتخاذ خطوات تؤدي إلى إطالة أمدها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كييف روسيا الولايات المتحدة موسكو الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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