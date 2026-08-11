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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نجوم الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان المسرح | شاهد

محمد رياض
محمد رياض
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي   -  
تقى الجيزاوي

خطف عدد من النجوم الأنظار إليهم فى حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته التاسعة عشرة والذي شهد توزيع جوائز المهرجان.

وحضر كل من محمد رياض رئيس المهرجان وحنان مطاوع ودنيا عبد العزيز ووفاء مكي ونور محمود وقيس عبد الفتاح وتامر فرج ومروة عبد المنعم وهند عاكف وعمر محمد رياض وهشام إسماعيل. 

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح ويأتي حفل الختام تتويجًا لفعاليات الدورة التاسعة عشرة التي شهدت على مدار أيامها برنامجًا متنوعًا جمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورش التدريبية وفعاليات التكريم، إلى جانب الاحتفاء بعدد من رموز المسرح المصري واستعادة تجاربهم الفنية والإنسانية. وبدأ حفل الختام بعرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات وفعاليات الدورة التاسعة عشرة، منذ انطلاق الفعاليات في المنصورة، وصولًا إلى الفعاليات التي شهدتها القاهرة، في معالجة ترصد رحلة المهرجان خلال دورته الحالية وتنوع أنشطته بين المحافظات والعاصمة، والفيلم من إخراج محمد فاضل القباني، فيما تتولى الإعلامية ريهام إبراهيم تقديم مراسم الحفل.

وشهد الحفل كذلك فقرة فنية خاصة أعدها وأخرجها الفنان والمخرج وليد عوني، تحمل في بدايتها إهداءً إلى المهرجان القومي للمسرح المصري، مستلهمة شعار الدورة التاسعة عشرة، في تحية فنية تستعيد رحلة المهرجان الممتدة على مدار 19 عامًا.

وبدأ الفقرة بإهداء قصير للمهرجان، قبل الانتقال إلى مشهد بصري يعتمد على الإضاءة وأهميتها في المسرح والسينوغرافيا، في معالجة تستهدف تقديم حالة بصرية تعتمد على الضوء باعتباره عنصرًا أساسيًا من عناصر العرض المسرحي. وتواصل الفقرة باستعراض متتابع لبوسترات دورات المهرجان القومي للمسرح المصري، بداية من الدورة الأولى وصولًا إلى الدورة التاسعة عشرة، في تسلسل بصري يستعيد تاريخ المهرجان عبر 19 بوسترًا، بالتزامن مع أصوات عدد من أهم نجوم المسرح القومي، في معالجة تعتمد على الشفافية والحركة والصورة والصوت. وقدم وليد عوني كذلك فقرة أدائية حركية بعنوان «الجائزة»، تمتد لنحو أربع دقائق، وتقوم فكرتها على ظهور الجائزة بشكل رمزي يبدأ صغيرًا ثم يتطور ويكبر تدريجيًا أمام الجمهور، من خلال معالجة تجمع بين الحركة والكوريغرافيا والسينوغرافيا والإضاءة.

وتعتمد الفقرة، بحسب تصور مخرجها، على بناء بصري وحركي متكامل، بحيث تتحول الجائزة نفسها إلى عنصر مسرحي ينمو ويتطور على خشبة المسرح، وصولًا إلى الصورة النهائية التي تختتم بها الفقرة الفنية. وشهد الحفل كذلك إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة عشرة، في مختلف فروع المسابقة، وتتويج العروض والفنانين الذين قدموا تجاربهم خلال فعاليات المهرجان، ليُسدل الستار بذلك على دورة جديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

ختام المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض

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