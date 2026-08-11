الفيفا يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد انتقاله إلى برشلونة

سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على مسيرة حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة ومنتخب مصر، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت انتقاله من الأهلي إلى النادي الكتالوني.

وأوضح تقرير الفيفا أن عبد الكريم انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من الأهلي، بعد فترة قصيرة من مشاركته المميزة مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث سجل هدفين خلال 4 مباريات.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب واصل تألقه مع فريق الشباب في برشلونة، ليحجز مكانه ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026.

ولم يكن وجود عبد الكريم في قائمة الفراعنة بالمونديال مجرد استكمال للقائمة، إذ شارك في 4 مباريات من أصل 5 خاضها المنتخب المصري خلال البطولة، ليساهم في تأهل الفراعنة إلى دور الـ16.

وبعد مستواه اللافت، تم إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بشكل نهائي، ليبدأ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية مع الفريق الكتالوني.

وواصل اللاعب الشاب تقديم نفسه بصورة مميزة خلال استعدادات برشلونة للموسم الجديد، بعدما سجل هدفين في المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي.

ونال عبد الكريم إشادة خاصة من الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الذي أثنى على إمكانياته، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية هائلة.