بروفات شهرين .. هشام ماجد : وإحنا بنعرض مسرحية خيال مريض مكناش حاسين بالتعب

حل الفنان هشام ماجد ونجوم مسرحية " خيال مريض " ضيوفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".



وقال هشام ماجد :" فضلنا نذاكر شهرين وبنعمل بروفات عشان تنجح مسرحية خيال مريض ".

واكمل هشام ماجد :" كل عناصر العمل المسرحي كانوا بيساعدوا بعضهم البعض عشان المسرحية تنجح ".

ولفت هشام ماجد :" وإحنا بنعرض المسرحية مش حاسين بالتعب بسبب ردود الفعل الإيجابية من الجمهور ".

وتابع هشام ماجد :" فيه حاجات في البروفات بتضحك وفي العرض مش بتضحك ومع كل مرة عرض بنغير توظيف المواقف الكوميدية داخل العرض المسرحي ".

