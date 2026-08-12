رسالة مفاجئة من البيت الأبيض: ترامب لا يزال يؤمن بسلام بين روسيا وأوكرانيا

كشف مسؤول في البيت الأبيض في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لوقف القتل العبثي.



وأضاف المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن الرئيس ترامب لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي ذلك وسط اتهامات روسية للولايات المتحدة بتناقض تصريحاتها بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لا تنسجم مع مساعي تحقيق السلام وإنهاء النزاع في أوكرانيا، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن الوساطة تتناقض مع التحركات على الأرض.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن موسكو ترى تناقضًا واضحًا بين تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأفعال واشنطن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.



وأوضح غالوزين أن روسيا أخذت في الاعتبار تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي أكد فيها أن واشنطن تعتبر نفسها «وسيطا محايدًا»، إلى جانب حديثه عن سعي الولايات المتحدة إلى تنظيم مفاوضات بشأن أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.