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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : لو لم نضرب إيران لحصلت على سلاح نووي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران حالت دون تمكن طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن إيران كانت على بعد فترة قصيرة من تحقيق هذا الهدف.

وأوضح ترمب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن إيران كانت ستتمكن من الحصول على سلاح نووي خلال نحو أسبوعين لو لم تتدخل الولايات المتحدة عسكريًا، مؤكدًا أن القرار الأمريكي بالهجوم استهدف بالأساس منع طهران من الوصول إلى هذه القدرة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكية في سياق دفاعه المستمر عن العمليات العسكرية التي استهدفت المنشآت والقدرات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إذ يطرح ترمب منع إيران من امتلاك سلاح نووي باعتباره الهدف الرئيسي للتحرك الأمريكي.

وكان ترمب قد أكد في تصريحات سابقة أن إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، محذرًا من أن امتلاكها لهذه القدرة قد يهدد دول المنطقة ويقود إلى تصعيد أوسع. كما دافع عن موقفه الرافض للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، معتبرًا أنه لم يكن كافيًا لمنع طهران من تطوير قدراتها النووية على المدى البعيد.

وتثير تقديرات ترمب بشأن المدة التي كانت تحتاجها إيران لإنتاج سلاح نووي جدلًا واسعًا، خصوصًا أن الوصول إلى القنبلة النووية لا يرتبط فقط بمستوى تخصيب اليورانيوم، وإنما يتطلب أيضًا خطوات تقنية وعسكرية أخرى، بينها تصميم السلاح وتجهيزه ووسائل إطلاقه.

وفي المقابل، تواصل طهران التأكيد على أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، بينما جعلت واشنطن منع إيران من تطوير سلاح نووي شرطًا أساسيًا لأي تفاهم مستقبلي.

وتعكس تصريحات ترمب تمسك الإدارة الأمريكية بتبرير العمل العسكري باعتباره إجراءً وقائيًا، في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى تثبيت تفاهمات بشأن الملف النووي ووقف التصعيد، وسط استمرار الخلافات بشأن الضمانات والقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

الولايات المتحدة إيران امتلاك سلاح نووي القرار الأمريكي طهران

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