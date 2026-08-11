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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور : رحلة محمد صلاح تصلح لعمل درامي عالمي.. فمن يجسد «الملك المصري»؟

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

طرح الإعلامي خالد الغندور فكرة تقديم عمل درامي يتناول السيرة الذاتية للنجم المصري العالمي محمد صلاح، مؤكدا أن رحلة لاعب ليفربول السابق والمنتقل إلى طرابزون سبور التركي تمثل قصة كفاح استثنائية تستحق أن تُروى على الشاشة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :اعتقد ان اهم عمل درامي ممكن يتعمل لرياضي مصري   هتكون لنجمنا العالمي محمد صلاح  من القرية  للقاهرة   لسويسرا و ايطاليا  و انجلترا وصولا لتركيا قصة كفاح من تحت لغاية قمة الهرم  بس يا تري مين انسب ممثل لتجسيد مو صلاح  الملك المصري.

وواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق وطرابزون الحالي كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرا وحسمًا في المسابقة خلال القرن الحادي والعشرين.

ولم يقتصر تأثير الفرعون المصري على تسجيل الأهداف بل امتد إلى صناعة الفرص وصناعة أهداف زملائه ليجمع بين التسجيل والتمرير الحاسم بصورة جعلته حاضرا بقوة في قائمة أبرز نجوم البريميرليج عبر السنوات الأخيرة.

محمد صلاح على قمة الأكثر حسمًا في القرن الـ21

ووفقًا لإحصائية منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، يتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين.

وحقق صلاح 47 مساهمة تهديفية مع ليفربول في موسم 2024-2025، بعدما سجل 29 هدفا وصنع 18 هدفًا خلال 38 مباراة، بمعدل بلغ 1.24 مساهمة تهديفية في المباراة الواحدة.

خالد الغندور محمد صلاح ليفربول طرابزون سبور التركي

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