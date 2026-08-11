ترامب: نجري مفاوضات مع طهران.. والإيرانيون مفاوضون شديدو المراوغة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسيطر تماما على أموال إيران التي بحوزتها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب: “نجري مفاوضات مع إيران، والإيرانيون مفاوضون شديدو المراوغة”.

وأوضح ترامب: «الحرب على إيران كانت ضرورية لمنعها من امتلاك سلاح نووي، والإيرانيون يوافقون على شيء ثم يخرجون ويخبرون الصحافة بأنهم لم يوافقوا عليه».

وأردف ترامب: «لو لم نضرب إيران لحصلت على سلاح نووي، وانخفاض مخزونات الذخائر سببه تقديم بايدن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليار دولار».