ترامب يتهم كبير السياسيين اليهود بالتخلي عن إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن أكبر تغيير رأيته خلال الـ25 عاماً الماضية.

أضاف ترامب:" أود أن أكون الرئيس المقبل لأننا نبني آلاف المصانع التي ستُفتح خلال عام ونصف.. وأياً كان الرئيس المقبل للولايات المتحدة فإنه سينسب الفضل لنفسه".

واتهم ترامب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والذي يعد من أبرز السياسيين اليهود في تاريخ أمريكا بالتخلي عن دعم تل أبيب، معتبرًا أن شومر تخلى عن مواقفه السابقة المؤيدة لإسرائيل، قائلًا “لقد أصبح فلسطينياً”.



ومهاجمُا الحزب المنافس، زعم ترامب قائلًا :"إذا سمحنا للديمقراطيين بالفوز في انتخابات التجديد النصفي المقبلة فستكون البلاد تحت حكم الجهاديين، داعيًا الجماهير للتصويت للحزب الجمهوري، مؤكدًا أن ذلك يعد الاختيار الصحيح.

لكنه انتقد أيضًا حزبه، مشددًا على أهمية أن يكون لدى الحزب الجمهوري سياسات جيدة حتى يتمكن من الفوز في انتخابات التجديد النصفي.

