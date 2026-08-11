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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير تركي يثير الجدل حول أصول محمد صلاح.. هل تمتد جذوره إلى تركيا؟

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أعاد تقرير صحفي تركي الحديث عن أصول النجم المصري محمد صلاح، بعد ظهور رواية بحثية تربط جذور عائلته بعائلة تركية تنحدر من منطقة طرابزون شمال شرقي تركيا.

ونشرت صحيفة "تاكا" التركية بحثًا أعده علي غالب يوجَل، المحاضر بجامعة أماسيا، تناول خلاله تاريخ عائلة "إكشيوغلو" وفروعها التي انتقلت من مناطق مختلفة في الأناضول خلال الحقبة العثمانية.

وبحسب الرواية التي نقلها التقرير، فإن أحد فروع العائلة انتقل لاحقًا إلى مصر، وهو ما دفع الباحث إلى طرح احتمال وجود صلة بينها وبين أصول عائلة محمد صلاح.

وتعود القصة إلى شخصية عثمانية تُعرف باسم "إكشي علي باشا"، الذي تشير الرواية إلى ارتباطه بالسلطان محمد الفاتح، قبل أن يستقر اسمه في منطقة درنك بازارِي التابعة لطرابزون، حيث دُفن هناك.

ورغم ما أثارته الرواية من اهتمام، فإن التقرير لم يقدم دليلًا تاريخيًا قاطعًا يثبت ارتباط عائلة محمد صلاح بعائلة "إكشيوغلو"، لتبقى المسألة في إطار البحث والفرضيات التي أثارتها الصحافة التركية.

ويأتي تداول هذه الرواية بالتزامن مع انتقال صلاح إلى طرابزون سبور، ما منح القصة اهتمامًا خاصًا في الشارع التركي، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري منذ وصوله إلى النادي.

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