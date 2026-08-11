الأهلي يحسم صفقة محمود صلاح من غزل المحلة

أكد الإعلامي أحمد شوبير على اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال محمود صلاح من غزل المحلة للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي لن يدفع الـ 50 مليون التي طلبها غزل المحلة للتعاقد مع اللاعب لكن الأحمر تنازل عن بعض الأشياء لإتمام الصفقة

وأضاف : نستطيع القول أن صفقة محمود صلاح حسمت للأهلي بنسبة 99% واللاعب سعيد بالانتقال للمارد الأحمر .



ومع وصول المفاوضات بين الأهلي وغزل المحلة إلى مراحل متقدمة ووجود مطالب مالية كبيرة من جانب النادي المحلاوي

يبرز سؤال مهم: ماذا قدم محمود صلاح داخل الملعب حتى يحظى بهذا الاهتمام؟

23 مشاركة تكشف بداية مبشرة

محمود صلاح مواليد 2007 شارك مع فريق غزل المحلة في الدوري خلال الموسم المنقضي وخاض 23 مباراة.

ولم تكن مشاركاته جميعها كبديل إذ بدأ 14 مباراة ضمن التشكيل الأساسي وهو رقم يعكس حصوله على ثقة الجهاز الفني رغم صغر سنه مقارنة بالعديد من عناصر المنافسة في البطولة.

وخلال هذه المشاركات تمكن اللاعب من تسجيل 4 أهداف إلى جانب صناعة 3 أهداف لزملائه.

وبالتالي فإن محمود صلاح ساهم بصورة مباشرة في 7 أهداف خلال مشاركاته في الدوري سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

وقد لا تبدو الأرقام ضخمة عند مقارنتها بأرقام مهاجمين أصحاب معدلات تهديفية مرتفعة لكن وضعها في سياق عمر اللاعب ومشاركته مع فريق الشباب يجعلها أكثر دلالة على امتلاكه أدوات هجومية قابلة للتطور.