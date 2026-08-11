بخصوص راتبه.. محمد شريف يصنع أزمة جديدة في الأهلي قبل رحيله

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن مفاجأة بشأن مفاوضات محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، للانتقال إلى الشرطة العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن انتقال محمد شريف إلى الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مشيرًا إلى أن اللاعب توصل لاتفاق مالي جيد مع النادي العراقي.

وأوضح أن محمد شريف يحصل مع الأهلي على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون جنيه، بينما سيحصل على راتب أكبر مع الشرطة العراقي، نظرًا لأن عقده هناك سيكون بالدولار، لافتًا إلى أن المفاوضات ساهمت في رفع المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب.

وأضاف الناقد الرياضي أن شريف كان يرغب في البداية في أن يساهم الأهلي بجزء من راتبه حال انتقاله إلى الشرطة العراقي، قبل أن ينجح في الوصول إلى اتفاق مالي مع النادي العراقي يفوق قيمة عقده مع الأهلي.

وأشار شوقي إلى أن المفاجأة، وفقًا لما ذكره، تتمثل في رغبة محمد شريف في الحصول على مبلغ مالي من الأهلي أيضًا، رغم حصوله على راتب أكبر مع الشرطة العراقي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت توصل محمد شريف لاتفاق مع الشرطة العراقي للانضمام إليه لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع تبقي بعض الإجراءات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتطرق محمود شوقي إلى تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي، مشيرًا إلى أن محمد يوسف، المدير الرياضي السابق للنادي، كان قد أبرم عقدًا طويل الأمد مع اللاعب، معتبرًا أن الأفضل كان الاكتفاء بعقد لمدة موسمين، ومؤكدًا أن ملف شريف قد يمثل أزمة مؤجلة للأهلي.

كما كشف أن عصام سراج، مدير التعاقدات السابق بالأهلي، سبق وعرض محمد شريف على نادي زد، إلا أن الأخير رفض إتمام الصفقة.