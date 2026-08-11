أحمد كشري: الموسم الماضي للنسيان بالنسبة للأهلي.. وأتمنى نجاح تجربة عموتة

أكد أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق أن الموسم الماضي كان للنسيان بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب السابق الدنماركي ييس توروب الذي رحل عن الفريق وتولى المغربي الحسين عموتة المهمة بدلاً منه.

وقال كشري في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:الأهلي فرط في التتويج بأسهل نسخة من الدوري خلال الموسم الماضي، والتوفيق غاب عن الفريق في العديد من المباريات

وأردف : الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة ييس توروب يتحمل المسؤولية الأكبر في فقدان جميع البطولات المحلية والقارية، وضياع فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وأضاف: أتمنى نجاح تجربة الحسين عموتة مع الأهلي في الموسم المقبل وتعويض إخفاق الموسم الماضي

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلا : أتمنى أن تكون الصفقات الجديدة التي أبرمتها لجنة التعاقدات، تليق بالنادي الأهلي، وألا تكون صفقات دون المستوى كالتي حدثت في الموسم الماضي.