محمود الليثي يحتفي بشيرين عبدالوهاب: «عودة صوت مصر»

حرص الفنان محمود الليثي على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب، معربًا عن سعادته بعودتها إلى الساحة الغنائية وإحياء حفلاتها بعد فترة من الغياب.

وشارك الليثي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جمعته بشيرين، ووجّه لها رسالة مؤثرة كتب فيها: «الحمد لله عودة صوت مصر»





وتابع الليثي: «وحشتينا يا شيرين.. والصوت اللي بنحبه رجع ينور تاني».

ومؤخرًا، سجل اسم شيرين عبد الوهاب رقمًا جديدًا فى الترند العالمي، بعدما وصل هاشتاج حفلها في بورتو جولف العلمين إلى أكثر من 17 دولة حول العالم، عقب أمسية استثنائية امتدت لنحو ساعتين ونصف الساعة، قدمت خلالها مجموعة من أجمل أغانى كتالوجها الفنى.





