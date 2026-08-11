هيفضل بينا كل احترام.. طارق الشيخ يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ انفصاله عن زوجته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا استمرار الاحترام بينهما رغم انتهاء العلاقة الزوجية.

وكتب طارق الشيخ: «الحمدلله على كل شيء، تم الانفصال بيني وبين زوجتي أم عادل، ربنا يكتب لها كل خير ويكتب لي كل خير، وهيفضل بينا كل احترام، في الآخر هي أم عيالي».

ويأتي إعلان الانفصال بالتزامن مع نشاط فني لطارق الشيخ، حيث طرح أحدث أغانيه بعنوان «وبخاف»، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

كما طرح طارق الشيخ مؤخرًا أغنية «اتنين في واحد»، ضمن أحداث فيلم «إيجي بست» المعروض حاليًا في دور السينما، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان محمود ضاضا، وتوزيع هادي معمر، بينما تولى نور عباس مهمة التوزيع والماستر.

وكان طارق الشيخ قد طرح أيضًا دويتو غنائيًا بعنوان «كله فيك»، جمعه بالمطرب مسلم، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بينما تولى مصطفى السويفي مهمة الإنتاج والإخراج، في تعاون فني جمع بين الثنائي وقدم العمل في إطار غنائي مختلف.