كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟

أثار الحديث عن قبول طلاب بكلية الطب بمجموع 50% حالة واسعة من الجدل بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لإحدى الجامعات الدولية في القاهرة، وتزعم إمكانية الالتحاق بإحدى الكليات الطبية بداية من مجموع 50%، بشرط اجتياز اختبارات القبول.

وتحظى كليات الطب بمختلف تخصصاتها بإقبال كبير من طلاب شعبة علمي علوم، باعتبارها من أكثر الكليات التي يسعى الطلاب إلى الالتحاق بها، كما تأتي عادة ضمن أعلى الكليات من حيث الحدود الدنيا للقبول، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.



وأثار الإعلان المتداول تساؤلات عديدة حول حقيقة القبول في كلية الطب بمجموع 50%، وما إذا كانت الجامعات الموجودة في مصر يمكنها تحديد قواعد قبول مختلفة عن الحدود الدنيا المعتمدة من الجهات المختصة.



كلية الطب بـ50%.. ماذا حدث؟

بدأت القصة بعد تداول منشور دعائي لأحد الأشخاص يروج لإحدى الجامعات في القاهرة، ويتحدث عن إمكانية قبول الطلاب في الكليات الطبية بمجموع 50% فقط، مع اشتراط اجتياز اختبارات القبول.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المنشور على نطاق واسع، ما دفع البعض إلى التساؤل عن كيفية التقديم لهذه الكليات، وما إذا كان الطالب الحاصل على مجموع 50% يستطيع بالفعل دراسة الطب داخل مصر وفق هذا النظام.

وزادت حالة الجدل مع الحديث عن المصروفات الدراسية، إذ رأى البعض أن تكلفة الدراسة قد تقترب من تكلفة سفر الطلاب إلى الخارج بالنسبة للطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكليات الطب في الجامعات الخاصة داخل القاهرة.

لكن الإعلان أثار في المقابل تساؤلات قانونية وتعليمية حول مدى توافق هذا النوع من القبول مع القواعد المصرية المنظمة لدراسة الطب ومزاولة المهنة.

نقابة الأطباء تحسم الجدل بشأن كلية الطب بـ50%

دخلت النقابة العامة للأطباء على خط الأزمة، بعدما تحققت من المعلومات المتداولة بشأن قبول طلاب بكلية الطب بمجموع 50% في إحدى الجامعات.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، قاعدة أساسية مفادها أن كل من يدرس الطب داخل مصر ويعتزم ممارسة مهنة الطب داخل الدولة يجب أن يخضع لقواعد وضوابط التعليم الطبي المصرية، شأنه في ذلك شأن خريجي كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.

وشددت النقابة على أن وجود جامعة أو كلية تحمل طابعًا دوليًا لا يعني إعفاءها من القوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي أو مزاولة مهنة الطب داخل مصر.

وبحسب موقف النقابة، لا يمكن أن تتحول صفة «الدولية» إلى وسيلة لإنشاء نظام تعليمي بقواعد قبول منفصلة عن القواعد المطبقة على مؤسسات التعليم الطبي التي تعمل داخل الدولة.

هل يمكن قبول طالب طب بمجموع 50%؟

بحسب ما أعلنته النقابة العامة للأطباء، فإن دراسة الطب داخل مصر والرغبة في ممارسة المهنة داخلها ترتبط بالالتزام بالضوابط المصرية المنظمة للتعليم الطبي.

وبالتالي، فإن الإعلان عن كلية طب تقبل من 50% لا يعني تلقائيًا أن الطالب سيكون قادرًا على الالتحاق بكلية طب وممارسة المهنة داخل مصر دون الالتزام بالاشتراطات والقواعد الرسمية.

كما أكدت النقابة رفض قبول الطلاب في أي كلية طب جديدة لا تمتلك مستشفى جامعيًا تعليميًا مستوفيًا للاشتراطات اللازمة، باعتبار أن التدريب العملي والإكلينيكي يمثلان عنصرًا أساسيًا في إعداد الطبيب.

وتأتي هذه النقطة بالتحديد ضمن أبرز الملفات التي أثارتها النقابة في سياق الجدل حول الإعلان المتداول، إذ لا تقتصر دراسة الطب على الجانب النظري، وإنما تتطلب بنية تعليمية وتدريبية متكاملة.



النقابة تطالب بتدخل الحكومة

قررت النقابة العامة للأطباء مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، للمطالبة بالتدخل العاجل في القضية.

وطالبت النقابة بإلزام هذه الكليات بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية، دون استثناءات.

ويأتي تحرك النقابة في ظل المخاوف المرتبطة بوجود قواعد قبول مختلفة بين مؤسسات التعليم الطبي، وما قد يترتب على ذلك من آثار على مستوى إعداد الطلاب وجودة التعليم الطبي وسوق العمل في المستقبل.

وأكدت النقابة أن الضوابط المنظمة لدراسة الطب يجب أن تكون واضحة وموحدة بالنسبة للطلاب الذين يدرسون داخل مصر ويخططون لممارسة المهنة داخل الدولة.

الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات الخاصة

وبحسب الحدود الدنيا المعلنة وفقًا للعام الماضي، جاءت نسب القبول في عدد من الكليات بالجامعات الخاصة على النحو التالي، مع التأكيد على أن الحدود الدنيا للعام المقبل لم تكن قد حُددت حتى وقت إعداد المادة:

الطب البشري: 79%.

طب الأسنان: 77%.

طب الأسنان بجامعة سيناء: 73%.

العلاج الطبيعي: 75%.

العلاج الطبيعي بجامعة سيناء: 72%.

الصيدلة: 71%.

الصيدلة بجامعة سيناء: 68%.

الطب البيطري: 66%.

الطب البيطري بجامعة سيناء: 64%.

التمريض والتكنولوجيا الحيوية بجامعة سيناء: 53%.

التمريض والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الأساسية في باقي الجامعات الخاصة: 64%.

وتوضح هذه الأرقام الفارق بين الحدود الدنيا المعلنة لبعض التخصصات الطبية وبين نسبة الـ50% التي ظهرت في الإعلان المتداول، وهو ما يفسر جانبًا من الجدل الذي أثير حول إمكانية قبول الطلاب بهذه النسبة.

كليات الطب الأعلى إقبالًا بين طلاب الثانوية العامة

تأتي كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري ضمن أبرز الخيارات التي تستقطب طلاب شعبة علمي علوم.

ويبدأ الطلاب عادةً الاستعداد للتنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، من خلال مقارنة مجموعهم بالحدود الدنيا السابقة، ومتابعة قواعد القبول التي تعلنها وزارة التعليم العالي والجهات المختصة.

وتزداد أهمية هذه القواعد بالنسبة للطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية، إذ تختلف الحدود الدنيا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والقرارات المنظمة للقبول في كل عام.

ماذا يعني الإعلان عن القبول من 50% للطلاب؟

بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، لا ينبغي التعامل مع أي إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره قرارًا رسميًا قبل التأكد من الجهة التعليمية والضوابط القانونية المنظمة للقبول.

فالإعلان عن القبول في كلية الطب من مجموع 50% يحتاج إلى التحقق من مدى توافقه مع قواعد التعليم العالي المصرية، وكذلك من طبيعة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، ومدى الاعتراف بها، والضوابط الخاصة بمزاولة المهنة داخل مصر.

كما يجب على الطالب التأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي، بالإضافة إلى معرفة متطلبات التدريب الإكلينيكي والمستشفى الجامعي الذي سيتم من خلاله التدريب العملي.



حقيقة كلية الطب من مجموع 50%

تظل واقعة الإعلان عن إمكانية قبول طلاب بكلية الطب بمجموع 50% محل جدل، خاصة بعد تدخل النقابة العامة للأطباء ومطالبتها بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية دون استثناءات.

وأكدت النقابة أن الطابع الدولي للجامعة لا يعفيها من الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية، كما شددت على ضرورة توافر المستشفى الجامعي التعليمي المستوفي للاشتراطات اللازمة قبل قبول الطلاب في كليات الطب الجديدة.

وبالتالي، فإن الطلاب الراغبين في دراسة الطب داخل مصر مطالبون بعدم الاعتماد على الإعلانات المتداولة وحدها، والتأكد من القواعد الرسمية للقبول والاعتماد قبل اتخاذ قرار التقديم أو دفع أي مصروفات.

وفي ظل عدم تحديد الحدود الدنيا الجديدة للعام المقبل حتى الآن، تبقى نسب العام الماضي مجرد مؤشرات استرشادية، بينما يكون القرار الرسمي الصادر عن الجهات التعليمية المختصة هو الفيصل في تحديد شروط وقواعد القبول النهائية.