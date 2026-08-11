إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أن إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني، وتخطط للاحتفاظ بها إلى حين إجراء مفاوضات مستقبلية.

و أضافت وفقًا لمصدرين مطلعين أن الغالبية العظمى من الجثامين تعود لفلسطينيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر أو في عمليات قتالية تلت تلك الفترة.

و من جهة أخرى، اختفى المؤرخ الروسي الإسرائيلي أرتيوم كيربيتشينوك المعروف بانتقاده لإسرائيل، بعد هبوطه في مطار بن جوريون الأسبوع الماضي.

وصل أرتيوم كيربيتشينوك، المقيم في روسيا، إلى إسرائيل، يوم 4 أغسطس الجاري؛ لحضور مؤتمر، لكن لم يُرَ منذ نزوله من الطائرة، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.

وقد باءت محاولات التواصل معه من قبل عائلته وأصدقائه بالفشل.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، نقلاً عن وسائل الإعلام الروسية الرسمية، بأن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، تواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذه القضية.