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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف

صورة من الفيديو المتداول
صورة من الفيديو المتداول
يارا أمين

كشفت هيئة الإسعاف المصرية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الشباب أثناء استقلالهم سيارة إسعاف وقيادتها بطريقة تعرض حياتهم وحياة المارة للخطر، بالتزامن مع تشغيل الأغاني بصوت مرتفع.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية، في تنويه لها، أن السيارة التي ظهرت في الفيديو المتداول لا تمت بصلة إلى أسطول مركباتها الإسعافية، نافية أن تكون تابعة للهيئة بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الهيئة أن أسطولها يضم نحو 3250 مركبة إسعافية موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لها تحمل ألوانًا وسمات مميزة ومعروفة، بما يسهل التعرف عليها.

كما أشارت إلى أن أطقم الإسعاف التابعة للهيئة يرتدون زيًا رسميًا ومعتمدًا يتميز بعلامات واضحة، مؤكدة أن للهيئة هوية محددة ومميزة سواء بالنسبة لمركباتها أو أطقمها الإسعافية.

وطالبت هيئة الإسعاف المصرية المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أي معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمركبات الهيئة أو أفراد أطقمها.

وشددت الهيئة على أهمية الاعتماد على مصادرها الرسمية للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وعدم الانسياق وراء البيانات غير الموثقة أو تداولها قبل التحقق من حقيقتها.

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