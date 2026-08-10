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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

جثة
جثة
رامي المهدي

كشفت التحريات الأولية، عن كواليس مثيرة في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، بعدما اعترف المتهم، بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات بينهما.

واوضحت التحريات، أن المجني عليها كانت حامل في الشهر الأخير.

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، بعدما اعترف المتهم، بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات بينهما.

التحقيقات تكشف كواليس الواقعة 
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن المجني عليهم هم أمل سعد رياض، 43 عامًا، وزوجها أسامة نصيف، وابنتاهما هيلين، 16 عامًا، وليليان، 14 عامًا.


وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج أفراد الأسرة إلى طريق السخنة، بزعم البحث عن مكان رب الأسرة، قبل أن ينفذ جريمته وينهي حياتهم جميعا.
وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم بالسيارة وبداخلها جثامين الضحايا، ووضعها بالقرب من منزل الأسرة، في محاولة لتضليل جهات التحقيق وإخفاء ملابسات الواقعة.


وتواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها لكشف كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها.

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