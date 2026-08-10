فيلم «The Odyssey» يتجاوز المليار دولار.. تفاصيل

واصل فيلم «The Odyssey» تحقيق النجاحات في شباك التذاكر العالمي، بعدما سجل إنجازين بارزين مع نهاية عطلة نهاية الأسبوع.



وتمكن الفيلم رسميًا من أن يصبح العمل الأعلى تحقيقًا للإيرادات في مسيرة المخرج العالمي كريستوفر نولان، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز 1.1 مليار دولار عالميا.



ولم تتوقف إنجازات «The Odyssey» عند شباك التذاكر العالمي، إذ نجح الفيلم أيضا في تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ عروض IMAX، بعدما بلغت إيراداته من خلال شاشات IMAX وحدها نحو 290 مليون دولار.



وبهذا الرقم، تجاوز «The Odyssey» الإيرادات التي حققها فيلم «Avatar» عبر شاشات IMAX، والتي بلغت نحو 271 مليون دولار منذ طرحه عام 2009.



الفيلم تبلغ مدته ساعتين و53 دقيقة، ويُستمد جزء من أحداثه من عالم لعبة "Assassin's Creed Odyssey".