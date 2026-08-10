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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل صيام يوم مولد النبي بدعة؟.. الإفتاء تكشف كيفية الاحتفال به

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم  والمقرر له 26 أغسطس  الشهر الجاري .. كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور لها، عن الحكم الشرعي لصيام يوم المولد النبوي الشريف، وذلك ردًا على تساؤلات عدد كبير من المواطنين حول مشروعية الصيام في هذا اليوم بنية الشكر والاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم صيام يوم المولد النبوي 

وأكدت دار الإفتاء أن صيام يوم المولد النبوي الشريف جائز شرعًا، إذا كان بنية شكر الله تعالى على نعمة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارها من أعظم النعم التي أنعم الله بها على البشرية جمعاء.

وأوضحت الدار أن هذا النوع من الصيام له أصل في السنة النبوية، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر مبدأ صيام الأيام التي تحمل معاني عظيمة وشكرًا لله على نعمه، مستشهدة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حينما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامهم، فأخبروه أنه يوم نجّى الله فيه سيدنا موسى وقومه، فصامه موسى شكرًا لله، فقال النبي: «أنا أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الحديث يدل على مشروعية صيام الأيام التي ترتبط بنعم إلهية عظيمة، ومن ثم فإن صيام يوم المولد النبوي يدخل في هذا المعنى، باعتباره تعبيرًا عن الامتنان لله على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.

وأشارت إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يقتصر على الصيام فقط، بل يشمل مظاهر متعددة من الطاعات، مثل الصلاة على النبي، وقراءة القرآن، وإطعام الطعام، والتصدق، وإحياء معاني السيرة النبوية العطرة.

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في هذه الأعمال هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح بمولده، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن الصيام في هذا اليوم يعد من الأعمال المستحبة لمن أراد التقرب إلى الله بهذه النية.

ودعت الإفتاء المسلمين إلى استثمار هذه المناسبة في زيادة القرب من الله، وتعزيز القيم الأخلاقية التي جاء بها النبي الكريم، والاقتداء بسيرته في التعامل والأخلاق والعبادات.

كيفية الاحتفال بذكرى مولد النبي 

قالت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي يكون بإظهار الفرح بمحبة النبي ﷺ من خلال أعمال صالحة، مثل ذكره، والإنشاد في مدحه، وقراءة سيرته، والاقتداء به، والتصدق وإطعام الطعام، وصلة الأرحام والإحسان للناس. مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع إذا كان قائما على الطاعات وإظهار المحبة، دون مخالفات شرعية.

وقد أقر جمهور العلماء استحباب تعظيم يوم مولده، عبر الصيام والذكر والعبادة وقراءة القرآن، باعتباره شكرًا لله على هذه النعمة.

كما جرى عمل المسلمين في مختلف الأمصار على الاحتفاء بهذه المناسبة، وعدّه بعض العلماء من البدع الحسنة التي تتضمن تعظيم النبي ﷺ، مؤكدين أن فضل الأزمنة يكون بما يُفعل فيها من الطاعات، لذلك يُستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا اليوم المبارك.

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