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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتائج طعون الأزهر 2026.. الرابط وخطوات الاستعلام وطرق استرداد الرسوم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
عبد الرحمن محمد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إتاحة نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2026 الخاصة بطلاب الدور الأول للشهادة الثانوية، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة من الطلاب وإعادة فحص أوراق الإجابة بدقة.

وأوضح القطاع أن نتائج طعون الأزهر أصبحت متاحة الآن بشكل رسمي عبر البوابة الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج طعون الأزهر بسهولة دون الحاجة إلى التوجه للمقار التعليمية، في إطار التيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتائج طعون الأزهر 2026

يمكن للطلاب الحصول على نتائج طعون الأزهر 2026 مباشرة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك: اضغط هنـــــــا

ويتيح هذا الرابط عرض نتائج طعون الأزهر بشكل مباشر، بما يشمل المواد التي تقدم الطالب بطلب مراجعتها، مع توضيح أي تعديل تم على الدرجات بعد الفحص.

خطوات الاستعلام عن نتائج طعون الأزهر

للاطلاع على نتائج طعون الأزهر 2026، يجب على الطالب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الجلوس، وبعدها تظهر نتائج طعون الأزهر بشكل مفصل، موضحة حالة كل مادة تم الطعن عليها.

ماذا يحدث عند زيادة الدرجات؟

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه في حال أسفرت نتائج طعون الأزهر عن زيادة في درجات الطالب في أي مادة، يحق له استرداد رسوم الطعن، حيث يتوجه الطالب إلى المنطقة الأزهرية التي تقدم منها بالطلب، ويقوم بتقديم طلب رسمي لاسترجاع المبلغ، مع استكمال الإجراءات اللازمة لصرفه.

رسوم الطعن في الأزهر 2026

كان القطاع قد حدد قيمة التظلم في المادة الواحدة ضمن نتائج طعون الأزهر بمبلغ 200 جنيه، مع إتاحة التقديم سواء إلكترونيًا أو من خلال الإدارات التعليمية، وفق القواعد المنظمة لذلك.

لجنة عليا لمراجعة التظلمات

وفي إطار ضمان النزاهة والشفافية، تم تشكيل لجنة عليا مختصة بمراجعة التظلمات المرتبطة بـنتائج طعون الأزهر، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتتولى اللجنة التأكد من دقة رصد الدرجات ومراجعة جميع أجزاء ورقة الإجابة، مع الالتزام بتصحيح كل جزئية وفق المعايير المحددة، على أن يتم الانتهاء من فحص التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان نتائج طعون الأزهر، بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم.

نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2026

يذكر أن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 كانت قد اعتمدت بنسبة نجاح عامة بلغت 54.18%، حيث سجل القسم العلمي نسبة نجاح وصلت إلى 61.53%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، في واحدة من أكبر الدفعات التي خضعت لاختبارات الثانوية الأزهرية.

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